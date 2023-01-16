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Уряд ліквідував Департамент боротьби з наркозлочинністю Нацполіції
09:23 16.01.2023 |
Кабінет міністрів ліквідував як юридичну особу публічного права Департамент боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України.
Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
"Ліквідовано як юридичну особу публічного права Департамент боротьби з наркозлочинністю як міжрегіональний територіальний орган Національної поліції. Нацполіції доручено забезпечити здійснення функцій і повноважень департаменту, що ліквідується", - зазначив він.
Водночас уряд утворив як юридичну особу публічного права міжрегіональний територіальний орган Національної поліції - Департамент поліції особливого призначення "Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України "Лють".
Очікується, що цей орган дозволить забезпечити швидке та ефективне виконання поліцією як складовою сил безпеки і сил оборони завдань і повноважень, спрямованих на зміцнення нацбезпеки України, у тому числі шляхом безпосереднього виконання функцій із забезпечення публічного (громадського) порядку та безпеки громадян.
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