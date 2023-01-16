Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Уряд ліквідував Департамент боротьби з наркозлочинністю Нацполіції

09:23 16.01.2023 |

Україна

 

Кабінет міністрів ліквідував як юридичну особу публічного права Департамент боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Ліквідовано як юридичну особу публічного права Департамент боротьби з наркозлочинністю як міжрегіональний територіальний орган Національної поліції. Нацполіції доручено забезпечити здійснення функцій і повноважень департаменту, що ліквідується", - зазначив він.

Водночас уряд утворив як юридичну особу публічного права міжрегіональний територіальний орган Національної поліції - Департамент поліції особливого призначення "Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України "Лють".

Очікується, що цей орган дозволить забезпечити швидке та ефективне виконання поліцією як складовою сил безпеки і сил оборони завдань і повноважень, спрямованих на зміцнення нацбезпеки України, у тому числі шляхом безпосереднього виконання функцій із забезпечення публічного (громадського) порядку та безпеки громадян.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5361
  0,1791
 0,46

Курс обміну валют на сьогодні, 09:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,9979  0,01 0,03 40,7025  0,02 0,04
EUR 42,2729  0,19 0,45 43,3329  0,08 0,17

Міжбанківський ринок на 13.01.23, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес