Уряд ліквідував Департамент боротьби з наркозлочинністю Нацполіції

Кабінет міністрів ліквідував як юридичну особу публічного права Департамент боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Ліквідовано як юридичну особу публічного права Департамент боротьби з наркозлочинністю як міжрегіональний територіальний орган Національної поліції. Нацполіції доручено забезпечити здійснення функцій і повноважень департаменту, що ліквідується", - зазначив він.

Водночас уряд утворив як юридичну особу публічного права міжрегіональний територіальний орган Національної поліції - Департамент поліції особливого призначення "Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України "Лють".

Очікується, що цей орган дозволить забезпечити швидке та ефективне виконання поліцією як складовою сил безпеки і сил оборони завдань і повноважень, спрямованих на зміцнення нацбезпеки України, у тому числі шляхом безпосереднього виконання функцій із забезпечення публічного (громадського) порядку та безпеки громадян.