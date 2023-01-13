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В Україні циркулює 8 різновидів ковідного штаму «омікрон», нового штаму наразі не виявлено - Кузін
13:44 13.01.2023 |
В Україні наразі циркулює вісім різновидів ковідного штаму "омікрон", нового штаму наразі не виявлено, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Ігор Кузін.
"В Україні циркулює переважно "омікрон", виявлено вісім його різновидів. Ми також моніторимо ситуацію з появою нового штаму, його в Україні не виявлено", - сказав він в ефірі телемарафону в п'ятницю.
Коментуючи тестування на COVID-19, Кузін зазначив, що в тих регіонах, де точаться бойові дії та велика кількість повітряних тривог, кількість тестувань менша", - сказав він.
За словами Кузіна, на сьогодні в медзакладах первинної медичної допомоги близько 2 млн швидких тестів на COVID-19 і "це адекватний залишок".
Прогнозуючи можливі ковідні обмеження, Кузін зазначив, що всі обмеження перевели в режим рекомендаційних і "так буде надалі".
"Більшість областей самі розглядають ситуацію і можуть приймати свої локальні рішення. Вони в більшості випадків рекомендаційні. Ми можемо говорити про застосування локальних обмежених та рекомендаційних правил", - сказав він.
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