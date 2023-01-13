У додатку «Київ Цифровий» завершилося голосування за нові назви для кількох вулиць та станцій метро у Києві

Користувачі сервісу підтримали чотири із п'яти пропозицій, які винесли на голосування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати голосування у додатку "Київ Цифровий".

За результатами голосування, пропозицію перейменувати станцію метро "Дружби народів" на честь історичної місцевості "Звіринецька" підтримали 76% користувачів.

За нову назву для площі Льва Толстого проголосували 83%, водночас підтримавши перейменування вулиці Льва Толстого на честь гетьмана Павла Скоропадського.

Оскільки у столиці вже існує вулиця Павла Скоропадського на Бессарабці (пролягає від Великої Васильківської до Басейної), з метою уникнути дублювання, пропонували також перейменувати вулицю Павла Скоропадського у Печерському районі на честь колишнього міського голови Києва Олександра Омельченка. Цю пропозицію містяни не підтримали, "за" проголосували лише 26%.

Окрім того, 88% учасників голосування погодилися із тим, щоб бульвар Перова став Воскресенським проспектом, а проспект Визволителів отримав назву на честь українського художника і співзасновника Української академії мистецтв Георгія Нарбута.

Також 90% підтримали пропозицію дати проєктній станції метро «Проспект Правди» нову назву "Варшавська" (станція розташовуватиметься поряд із Варшавським житловим масивом).

