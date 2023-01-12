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Понад 2,4 млн українців проживають у пошкодженому житлі, у «Дію» надійшло вже понад 316 тис. заявок про компенсацію - Кубраков
16:33 12.01.2023 |
Понад 2,4 млн українців проживають у пошкодженому внаслідок агресії Росії житлі. У "Дію" вже надійшло понад 316 тис. заявок про знищене та пошкоджене майно.
Такі дані навів віцепрем'єр-міністр із відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
"Проблема потребує чіткої державної політики, в такому чутливому питанні ми не можемо обмежуватись тимчасовими рішеннями. Одним з інструментів регуляції питання компенсації за зруйноване житло покликаний законопроєкт №7198, який наразі знаходиться на розгляді Верховної Ради. Закон визначає хто зможе отримати компенсацію, в якому виді, коли і як постраждала сторона зможе її використати для придбання нового житла. Громадяни отримають чіткий і зрозумілий алгоритм дій для отримання компенсації", - написав він у фейсбуці.
Як додав міністр, цим законопроєктом передбачається, що комісії з розгляду питань надання компенсації створюватимуться при кожній громаді чи військовій адміністрації.
"Цим ми максимально децентралізуємо повноваження в питанні компенсацій. Щодо джерел фінансування, то ми розраховуємо, що це будуть заарештовані активи Росії. Ми не хочемо перекладати тягар відбудови на платників податків, тому вже працюємо з міжнародними інституціями над залученням цих коштів у відбудову", - наголосив віцепрем'єр.
За його словами, законопроєкт №7198 не закриває усі питання механізму компенсацій чи джерел фінансування.
"Він є рамковим, під який ми будемо розробляти комплекс підзаконних актів. Розраховуємо на підтримку народних депутатів та експертної громадськості в цьому процесі", - додав Кубраков.
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