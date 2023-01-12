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АНАЛІТИКА

У «Дії» запустили бета-тест заявок на обмін старих ламп

10:16 12.01.2023 |

Україна

 

У застосунку «Дія» запустили бета-тест послуги, завдяки якій українці зможуть подати заявку на безоплатний обмін старих ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

У "Дія" українці зможуть подати заяву на обмін 5 старих ламп розжарювання на 5 енергоощадних LED-лампи. Потім піти до відділення "Укрпошти" й отримати лампи.

"Завдяки заяві в "Дії" ви точно знатимете, що світлодіодні лампи є в наявності у відділенні "Укрпошти" і гарантовано зможете отримати свої 5 LED-ламп", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на першому етапі будуть доступні 15 млн ламп для обміну, які надходитимуть поступово протягом декількох тижнів. Насамперед через найбільший ефект економії забезпечуватимуть обласні центри і великі міста. До кінця лютого лампочки мають надійти і до найменших сіл.

За оцінками фахівців, перехід на світлодіодні лампи дасть змогу споживати на 7-10% менше електроенергії в моменти пікового навантаження. Це допоможе суттєво скоротити дефіцит електроенергії в системі.

Бета-тест послуги стартує 16 січня. На етапі тестування послуга буде доступна у Вінниці, Черкасах, Одесі та Львові.

Послугу у застосунку Дія реалізує Мінцифри спільно з Мінекономіки за підтримки Євросоюзу та АТ "Укрпошта".
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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