Варшава передасть Києву 60 вагонів метро

Мер Варшави Рафал Тшасковський пообіцяв передати 60 вагонів для Київського метрополітену. Про це повідомила пресслужба Київської міської адміністрації.

Тшасковський у середу приїхав до Києва разом із мерами Праги, Братислави та Будапешта, щоб засвідчити підтримку та подальшу допомогу українській столиці.

Під час зустрічі мер Києва Віталій Кличко підписав із Тшасковським лист про наміри щодо співробітництва між Київським та Варшавським метрополітенами та про передачу польською столицею Києву 60 вагонів метро.