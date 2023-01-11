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АНАЛІТИКА

Україна втратила ще одну позицію у глобальному рейтингу впливовості паспортів

22:24 10.01.2023 |

Україна

 

Український закордонний паспорт посів 36-ту позицію у міжнародному рейтингу Індексу паспортів.

Про це свідчить Індекс паспортів світу на перший квартал 2023 року, який публікує компанія Henley&Partners на основі даних Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IAA).

В оновленому індексі український паспорт перемістився з 35-го на 36-те місце через зміни в позиціях інших країн. За звітний період Україна не укладала договорів про безвізове переміщення.

Відтак наразі власники паспорту України мають змогу пересуватися без візи чи з візою по прибуттю по 144 країнам світу.

Для порівняння, Росія займає у рейтингу 49 місце, її громадяни можуть вільно подорожувати до 118 країн.

"Громадянам України було надано право на проживання та роботу в Європейському Союзі (ЄС) на строк до трьох років відповідно до європейського плану дій у надзвичайних ситуаціях та найбільшої міграційної кризи цього століття. Піднявшись на 24 позиції за останне десятиліття, Україна, скоріше за все, увійде до десятки найсильніших паспортів світу, якщо вступить до ЄС", - зауважують укладачі Індексу.

Загалом рейтинг найсильніших паспортів світу за кількістю безвізових напрямів (або з візою після прибуття) п'ятий рік поспіль очолює Японія - для громадян цієї країни відкритий вільний в'їзд до 193 країн із 227. Сінгапур і Південна Корея посіли друге місце з результатом 192 безвізових напрямків.

Аналітики зауважують, що показники глобальних подорожей досягли 75% від допандемійного рівня - проте глибший аналіз даних індексу вказує на найбільший розрив за 18-річну історію Індексу між його лідерами та аутсайдерами. Так, громадяни Афганістану, чий паспорт залишається на останньому місці, можуть подорожувати 27 країнами світу без віз. Це на 166 країн менше, ніж у Японії.

Індекс паспортів Henley&Partners щоквартально аналізує візові правила 227 країн і територій світу, ранжируючи їх за кількістю країн безвізового в'їзду. Рейтинг укладається понад 10 років у співпраці з Міжнародною асоціацією повітряного транспорту (IATA), яка підтримує найбільшу у світі базу туристичної інформації.

Позиція країни в рейтингу визначається кількістю країн, у які її громадяни можуть в'їжджати без попереднього оформлення віз (без візи або з візою після прибуття). Паспорти усіх розглянутих країн є біометричними.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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