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Українські вчителі отримали 50 тисяч ноутбуків за підтримки Goggle та ЮНЕСКО
12:32 09.01.2023 |
До закладів освіти надійшли 50 тисяч нових хромбуків за підтримки Google та ЮНЕСКО. Техніку отримали заклади освіти з усіх областей України.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
"Попри війну українські вчителі продовжують освітній процес та проводять уроки онлайн навіть з укриттів. Щоб школярі могли продовжувати навчання, вчителям необхідна техніка. Тож спільно з МОН продовжуємо ініціативу "Ноутбук кожному вчителю" у 2022 році", - йдеться у повідомленні.
Найбільше хромбуків отримали у:
* Харківській області - 5 895 хромбуків;
* Київській - 4 149;
* Дніпропетровській - 3 647.
Також Google надав українським вчителям безоплатний доступ протягом 2023 року до Workspace for Education. Це допоможе зробити навчання цікавішим та продуктивнішим, додали у Мінцифри.
Ініціатива "Ноутбук кожному вчителю" реалізована завдяки домовленостям МОН та Мінцифри з компанією Google та за підтримки ООН з питань освіти, науки і культури ЮНЕСКО. Джерело: https://biz.censor.net/n3392114
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