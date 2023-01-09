Українські вчителі отримали 50 тисяч ноутбуків за підтримки Goggle та ЮНЕСКО

До закладів освіти надійшли 50 тисяч нових хромбуків за підтримки Google та ЮНЕСКО. Техніку отримали заклади освіти з усіх областей України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Попри війну українські вчителі продовжують освітній процес та проводять уроки онлайн навіть з укриттів. Щоб школярі могли продовжувати навчання, вчителям необхідна техніка. Тож спільно з МОН продовжуємо ініціативу "Ноутбук кожному вчителю" у 2022 році", - йдеться у повідомленні.

Найбільше хромбуків отримали у:

* Харківській області - 5 895 хромбуків;

* Київській - 4 149;

* Дніпропетровській - 3 647.

Також Google надав українським вчителям безоплатний доступ протягом 2023 року до Workspace for Education. Це допоможе зробити навчання цікавішим та продуктивнішим, додали у Мінцифри.

Ініціатива "Ноутбук кожному вчителю" реалізована завдяки домовленостям МОН та Мінцифри з компанією Google та за підтримки ООН з питань освіти, науки і культури ЮНЕСКО. Джерело: https://biz.censor.net/n3392114