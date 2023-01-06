Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кіберполіція викрила шахраїв, що ошукували людей під виглядом «єПідтримки»

11:55 06.01.2023 |

Україна

 

В Україні викрили злочинну організацію, яка під виглядом державних виплат ошукувала людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Департаменту кіберполіції.

За словами департаменту організатор схеми підшукував виконавців, які на замовлення створювали підробні сайти, які копіювали державні. Після чого зловмисники використовували онлайн-сервіси для масової розсилки SMS.

Громадянам надходили повідомлення про можливість отримання соціальних виплат, зокрема з "єПідтримки", допомоги від ЄС, різних програм благодійних фондів, далі їм зловмисники пропонували перейти за посиланням та вказати дані банківських карток, на котрі нібито буде зарахована допомога.

Після заповнення форми всі відомості про громадян автоматично ставали відомі зловмисникам, після чого учасники схеми привласнювали гроші з рахунків потерпілих.

В кіберполіції повідомили, що за попередніми даними, у такий спосіб шахраї ошукали більше сотні громадян на загальну суму близько мільйона гривень.

Нині підозрюваним оголошено підозру в шахрайстві та загрожує до 12 років ув'язнення.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,7773
  0,0128
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,9619  0,06 0,14 40,7692  0,02 0,05
EUR 41,5554  0,07 0,18 42,6373  0,15 0,35

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес