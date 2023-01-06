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На інклюзивну освіту цьогоріч спрямують понад 5 мільярдів, ‒ Мінфін
09:26 06.01.2023 |
У державному бюджеті України на 2023 рік передбачено 5,4 млрд грн на розвиток інклюзивної освіти. Зазначені кошти дозволять забезпечити доступною та якісною освітою тих осіб, які мають особливі освітні потреби.
Про це повідомляє Міністерство фінансів України.
Спрямування коштів на розвиток інклюзивної освіти:
* 3,9 млрд грн ‒ педагогічний супровід близько 32 тис. дітей з особливими освітніми потребами. Йдеться про оплату праці з нарахуваннями асистентів учителів ‒ фахівців, які забезпечують організацію інклюзивної освіти учнів;
* 1,2 млрд грн ‒ оцінка розвитку дітей з особливими освітніми потребами. Кошти спрямовуються на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників 674 інклюзивно-ресурсних центрів;
* 0,3 млрд грн ‒ на підтримку понад 45 тис. дітей з особливими освітніми потребами.
Водночас, станом на 1 грудня 2022 року залишки коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на рахунках місцевих бюджетів становили 0,4 млрд грн.
Законодавством передбачено можливість використання таких залишків на проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять для осіб з особливими освітніми потребами.
Обов'язком держави для реалізації якісної інклюзивної моделі освіти є створення спеціального середовища, яке б дало змогу всім дітям бути однаково рівними учасниками освітнього процесу в єдиному освітньому просторі відповідно до їхніх особливостей, потреб і можливостей.
В умовах воєнного стану для надання якісної інклюзивної освіти дітям, переміщеним із небезпечних регіонів, уряд унормував діяльність спеціальних закладів освіти шляхом відкриття змішаних класів для відповідних психолого-педагогічних послуг у спеціальних школах та навчально-реабілітаційних центрах.
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