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В Україні оновили правила отримання першого посвідчення водія
18:05 05.01.2023 |
В Україні підготовка в автошколі та складання іспитів відтепер відбуватиметься за оновленим алгоритмом, який передбачає 5 кроків.
Про це йдеться в повідомленні Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ.
"На першому етапі обираєте акредитований навчальний заклад та проходите теоретичний курс навчання. За допомогою онлайн-тренажера готуєтеся до іспиту в сервісному центрі МВС. Потім переходите до наступного етапу - практичної підготовки", - сказано в повідомленні.
Наступним кроком: опановуєте водійські навички, складаєте внутрішній іспит в автошколі, одержуєте свідоцтво та звертаєтеся до сервісного центру МВС.
"Якщо успішно долаєте практичний іспит, приходите і отримуєте своє перше посвідчення водія", - пояснили в Головному сервісному центру МВС.
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