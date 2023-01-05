Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Київській міській електричці запрацювала оплата банківською карткою

19:07 04.01.2023 |

Україна

 

"Укрзалізниця" запустила в тестовому режимі оплату проїзду міською транспортною карткою, банківською карткою та пристроями з NFC на 17 станціях Київської кільцевої електрички.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АТ "Укрзалізниця".

"Тепер на зупинках Протасів Яр, Київ-Деміївський, Лівий берег, Лівобережна, Київ-Дніпровський, Русанівка, Троєщина, Троєщина-2, Почайна, Зеніт, Рубежівський, Святошин, Борщагівка, Київ-Волинський, Караваєві дачі, Сирець та Вишгородська встановлені валідатори з функцією безконтактної оплати", - йдеться в повідомленні.

Для того, щоб оплатити проїзд, достатньо прикласти банківську картку, транспортну картку або пристрій з NFC до валідатора, а щоб підтвердити здійснення оплати - треба прикласти транспортну картку чи банківську картку до електронного пристрою, які поступово з'являться у всіх касирів найближчими тижнями.

Окрім того, пасажири Київської кільцевої електрички також можуть зручно купувати квитки в чат-ботах "Укрзалізниці" у Viber, Telegram, Facebook Messenger чи Apple Messages.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,7901
  0,2523
 0,65

Курс обміну валют на вчора, 10:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,9000  0,06 0,16 40,7454  0,07 0,18
EUR 41,4768  0,17 0,41 42,6882  0,20 0,47

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9342  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес