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У Київській міській електричці запрацювала оплата банківською карткою
19:07 04.01.2023 |
"Укрзалізниця" запустила в тестовому режимі оплату проїзду міською транспортною карткою, банківською карткою та пристроями з NFC на 17 станціях Київської кільцевої електрички.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АТ "Укрзалізниця".
"Тепер на зупинках Протасів Яр, Київ-Деміївський, Лівий берег, Лівобережна, Київ-Дніпровський, Русанівка, Троєщина, Троєщина-2, Почайна, Зеніт, Рубежівський, Святошин, Борщагівка, Київ-Волинський, Караваєві дачі, Сирець та Вишгородська встановлені валідатори з функцією безконтактної оплати", - йдеться в повідомленні.
Для того, щоб оплатити проїзд, достатньо прикласти банківську картку, транспортну картку або пристрій з NFC до валідатора, а щоб підтвердити здійснення оплати - треба прикласти транспортну картку чи банківську картку до електронного пристрою, які поступово з'являться у всіх касирів найближчими тижнями.
Окрім того, пасажири Київської кільцевої електрички також можуть зручно купувати квитки в чат-ботах "Укрзалізниці" у Viber, Telegram, Facebook Messenger чи Apple Messages.
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