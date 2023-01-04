Лікарі зможуть виписувати паперові рецепти та направлення у випадку відсутності світла

На час дії воєнного стану в умовах знеструмлення та відсутності зв'язку лікарі можуть формувати паперові рецепти та направлення.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

На час воєнного стану лікарі можуть виписувати пацієнтам паперові рецепти на лікарські засоби з програми реімбурсації "Доступні ліки" у разі відсутності світла та зв'язку.

При цьому паперовий рецепт:

повинен бути виписаний на відповідному рецептурному бланку (ф-1);

виписується за міжнародною непатентованою назвою (МНН) на одне найменування лікарського засобу;

має містити інформацію про заклад, лікаря та пацієнта;

має бути засвідчений підписом та печаткою лікаря.

За виконання всіх цих умов рецепт вважається дійсним, а аптека може облікувати його та здійснити відпуск ліків пацієнту.

На перехідному періоді в разі відсутності технічної можливості лікарі можуть призначати антибактеріальні лікарські засоби на паперових рецептурних бланках форми №1.

У МОЗ нагадали, що до повноцінного впровадження е-рецепта на всі рецептурні ліки під час виписування електронного рецепта на антибіотики лікар має роздрукувати та надати пацієнту інформаційну довідку, яка містить номер рецепта, код його погашення, а також дані про призначення. При цьому ця довідка має бути обовʼязково завірена особистим підписом та печаткою лікаря.

Так, у разі, якщо пацієнт отримав електронний рецепт, проте фармацевт не може здійснити його відпуск в ЕСОЗ, фармацевт може відпустити антибіотик за інформаційною довідкою до е-рецепта, яка на час воєнного стану прирівнюється до рецепта. При цьому фармацевт має зробити позначку "Відпущено" на інформаційній довідці та повернути її пацієнту.

Також за відсутності світла чи звʼязку медичні працівники можуть призначати наркотичні (психотропні) лікарські засоби на паперових рецептурних бланках форми №3.

Також у МОЗ зазначили, що в разі відсутності світла лікар може видати пацієнту паперове направлення до вузькопрофільних спеціалістів. Це може зробити як лікар первинки, так і лікар-спеціаліст.

Усі заклади, які уклали договори з НСЗУ, зобовʼязані на час дії воєнного стану приймати пацієнтів з паперовими направленнями так само як і з електронними. Під час внесення даних про послугу лікар зазначає у системі, що направлення - паперове. НСЗУ оплачує таку послугу.

Пацієнти з паперовими направленнями мають право отримати безоплатно медичні послуги, передбачені Програмою медичних гарантій.

Використання паперових форм допускається виключно у випадках, якщо відсутня технічна можливість сформувати електронний рецепт чи направлення через, наприклад, відсутність електроживлення чи доступу до інтернету.