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Забезпечать інтернет до 12 годин. Мінцифри передало провайдерам спеціальні батареї
08:57 04.01.2023 |
Міністерство цифрової трансформації України спільно з eQualitie передали провайдерам 172 батареї SBL.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства цифрової трансформації України.
"Це обладнання допоможе їм живити інтернет-мережі, поки немає електрики, а людям бути на зв'язку з рідними та знати останні новини", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що батареї отримали 29 провайдерів із усіх областей України, переважно Харківської, Донецької, Київської, Житомирської, Чернігівської та Сумської. Це регіони, які мають найбільші труднощі з інтернетом через знеструмлення.
Раніше ми писали, що відхід виробників телекомунікаційного обладнання Nokia та Ericsson завдаватиме шкоди мобільним мережам у довгостроковій перспективі, викликаючи погіршення якості зв'язку.
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