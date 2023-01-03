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Український супутник запустили на орбіту Землі на Falcon 9
На орбіту Землі на ракеті Falcon-9 компанії SpaceX вивели український наносупутник PolyITAN-HP-30, який розробили науковці Київського політехнічного інституту ім. Сікорського.
Про це відомо з трансляції запуску.
Наносупутник PolyITAN-HP-30 створили науковці Київського політехнічного інституту під керівництвом головного конструктора проєкту наносупутників PolyITAN Бориса Рассамакіна.
На космічній орбіті на супутникові проводитимуть експеримент з дослідження ефективності теплових труб як основного елемента систем термостабілізації космічних апаратів.
Крім того, у вівторок на Falcon 9 відбувся запуск супутника EOS SAT-1 компанії EOSDA, яка є частиною космічної групи "Ноосфера" українця Макса Полякова. Це - перший супутник власного сузір'я, яке створює компанія.
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