Український супутник запустили на орбіту Землі на Falcon 9

Перенесення вихідних на будні дні у новорічні та різдвяні свята у 2023 році не буде у зв'язку з воєнним станом. 2 та 9 січня будуть звичайними робочими днями, незважаючи на те, що Новий рік (1 січня) та Різдво (7 січня) у 2023 році припадають на неділю та суботу відповідно.