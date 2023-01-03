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Warframe отримала офіційну українську локалізацію
Компанія UNLOCTEAM повідомила про вихід української локалізації гри Warframe. Робота над цим проєктом велася багато років, і багато в чому успіх став можливим завдяки підтримці українських співробітниць компанії-розробника Digital Extremes.
Warframe - це безплатна кооперативна онлайн-гра в жанрах Action/RPG та шутера від третьої особи. Дія Warframe відбувається у вигаданому науково-фантастичному всесвіті, в якому кілька сторін змагаються за владу над Сонячною системою. Гравці беруть на себе ролі Тенно - древніх воїнів, які використовують у битвах дистанційно керовані тіла «варфрейми» з різноманітною зброєю та здібностями. Геймплей Warframe поєднує у собі бої зі стріляниною та використанням холодної зброї, паркур, а також включає елементи рольових ігор - гравець постійно покращує спорядження свого персонажа.
Наразі українська локалізація Warframe доступна лише на платформі ПК. У Steam вже зараз можна встановити та запустити українську версію гри. У UNLOCTEAM уточнюють, що вже розпочалися роботи із сертифікації локалізації для консолей Xbox та PlayStation. Є надія, що українська локалізація стане доступною на цих платформах до наступного великого оновлення гри, яке вийде вже скоро. На Nintendo Switch треба очікувати появи українського регіону.
Крім самої гри, команда UNLOCTEAM також працює над перекладом сайту та офіційного мобільного застосунку Warframe Companion App. Крім того, ведуться роботи з наповнення та підтримки української вікі з гри. Гравці Warframe, які хочуть допомогти цьому, можуть приєднатися до проєкту за наступною адресою.
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