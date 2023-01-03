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АНАЛІТИКА

Київ отримав від Тайваню перші два генератори високої потужності

22:20 02.01.2023 |

Україна

Київ отримав від Тайваню перші два генератори високої потужності

 

Київ отримав перші два генератори високої потужності (300-800 кВА) в рамках виконання меморандуму між Києвом і Тайванем про допомогу столиці щодо придбання альтернативних джерел живлення для обігріву мешканців.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Перші два генератори вже передали "Київтеплоенерго", їх використають у міських котельнях. Загалом у рамках проєкту передбачається передача близько 20 генераторів для живлення об'єктів критичної інфраструктури столиці", - зазначив Кличко.

Як повідолялося, громада Тайваню профінансує закупівлю генераторів для Києва на $1 млн.

У пресслужбі Кличка зазначили, що завдяки активній міжнародній допомозі, що отримує столиця, вдається посилити роботу систем життєзабезпечення в умовах відключень електроенергії. Так, уже понад півсотні котелень, що залежать від наявності електроенергії, вдалось забезпечити генераторами для безперебійної роботи.

Майже 140 бюветних комплексів також працюватимуть від генераторів, щоб у містян був запас питної води у випадку тривалої відсутності електроенергії.

Також Київ збільшує кількість пунктів обігріву, що оснащені генераторами та іншим необхідним обладнанням. Загалом у столиці працюють уже 530 пунктів міста та ДСНС, а також понад сотня пунктів, функціонування яких забезпечує бізнес.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Тайвань
 

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