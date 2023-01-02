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АНАЛІТИКА

Скасувати статус ВПО можна буде на порталі «Дія»

08:41 02.01.2023 |

Україна

 

Мінсоцполітики разом з Мінцифри запускають новий державний сервіс для українців. Раніше запровадили послуги для вимушених переселенців у застосунку "Дія", тепер тестується скасування статусу ВПО на порталі "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

"Люди, які не мають смартфона, також зможуть скористатися онлайн-послугами без черг та паперів", - йдеться в повідомленні.

У Мінсоцполітики пропонують тим, хто був вимушеним переселенцем і повернувся додому, записуватися на бета-тест скасування статусу ВПО на порталі "Дія".

Що для цього потрібно:

* мати довідку ВПО в "Дії",
* зареєструватися за посиланням.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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