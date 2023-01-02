Фінансові новини
- |
- 02.01.23
- |
- 10:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Скасувати статус ВПО можна буде на порталі «Дія»
08:41 02.01.2023 |
Мінсоцполітики разом з Мінцифри запускають новий державний сервіс для українців. Раніше запровадили послуги для вимушених переселенців у застосунку "Дія", тепер тестується скасування статусу ВПО на порталі "Дія".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.
"Люди, які не мають смартфона, також зможуть скористатися онлайн-послугами без черг та паперів", - йдеться в повідомленні.
У Мінсоцполітики пропонують тим, хто був вимушеним переселенцем і повернувся додому, записуватися на бета-тест скасування статусу ВПО на порталі "Дія".
Що для цього потрібно:
* мати довідку ВПО в "Дії",
* зареєструватися за посиланням.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Сім півкроків «слуг народу». Чи приймуть Україну до Євросоюзу 2023 року
|«Путін — сатана». У яку пастку загнав Онуфрія Конституційний суд
|Ціна блекауту, держава в економіці, бронювання працівників та страхування ризиків війни. Інтерв'ю з міністеркою економіки Юлією Свириденко
|Україна потребує не благодійної допомоги, а інвестицій у те, щоб вистояти і продовжити розвиток, – голова Нацбанку
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Відтепер ФОПи можуть отримати в Ощадбанку кредит без застави в рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%»
У РУБРИЦІ
|Скасувати статус ВПО можна буде на порталі «Дія»
|Перенесення вихідних на будні дні у новорічні та різдвяні свята у 2023 році не буде
|Близько 3,4 тис. українських військовослужбовців нині перебувають у полоні, ще 15 тисяч людей зникли безвісти – ОП
|Майже 60% опитаних у «Дії» віддають перевагу святкуванню Різдва 25 грудня
|У «Дії» стартувало бета-тестування двох нових послуг: заміни посвідчення водія, а також отримання виписки про несудимість
|Єврокомісія надає 100 мільйонів євро на відбудову зруйнованих українських шкіл
|У Київській області встановлять акустичні датчики для виявлення російських дронів та ракет
Бізнес
|Стартап Make Sunsets розпилив діоксид сірки в стратосфері для стабілізації клімату і почав продавати «кредити» на суперечливу технологію
|Nubia представила ігрові смартфони Red Magic 8 Pro з чипами Snapdragon 8 Gen 2, підекранними фронтальними камерами, зарядкою до 165 Вт
|Сенат США ухвалив законопроєкт про ліквідацію космічного сміття на орбіті
|Чи може доброта завадити успіху
|Apple не дозволила адаптувати свої телефони під російські мережі зв'язку
|Вчені виявили два нові мінерали у метеориті, який впав у Сомалі
|В Україні нарахували 309 000 ІТ-фахівців