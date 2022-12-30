Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Перенесення вихідних на будні дні у новорічні та різдвяні свята у 2023 році не буде

16:37 30.12.2022 |

Україна

 

Перенесення вихідних на будні дні у новорічні та різдвяні свята у 2023 році не буде у зв'язку з воєнним станом в Україні.

Зокрема, українським законодавством визначено, що у разі коли святковий чи неробочий день збігається з вихідним днем, вихідний день зазвичай переноситься на наступний після святкового чи неробочого.

Однак статтею 6 закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" встановлено інші правила на період воєнного стану, а саме призупинено дію статті 73 КЗпП щодо визначення святкових та неробочих днів.

Отже, понеділки 2 та 9 січня будуть звичайними робочими днями, незважаючи на те, що Новий рік (1 січня) та Різдво (7 січня) у 2023 році припадають на неділю та суботу відповідно.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,0370
  0,0860
 0,22

Курс обміну валют на сьогодні, 10:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8787  0,07 0,16 40,8355  0,19 0,48
EUR 41,6703  0,19 0,45 42,9135  0,21 0,49

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес