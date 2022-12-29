У «Дії» стартувало бета-тестування двох нових послуг: заміни посвідчення водія, а також отримання виписки про несудимість

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Заміна посвідчення водія: повертаємо послугу в додаток. Тепер, якщо змінили прізвище або втратили права, не потрібно їхати до сервісного центру МВС. Замовляйте новий документ. Нагадаю, що зараз ви можете взагалі не отримувати пластикове посвідчення, а користуватися лише цифровим", - зазначив Федоров.

За словами міністра, також автоматизовано процес підготовки довідки про несудимість, більше не потрібно вводити дані вручну. Вони самі підтягнуться із реєстрів.

"До речі, виписка про несудимість - один із найпопулярніших документів серед українців. Щороку його отримують близько 1 млн українців", - додав він.

Раніше ми писали, що в канадській провінції Манітоба можна отримати місцеве посвідчення водія, просто показавши права в мобільному додатку "Дія".