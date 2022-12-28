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У Київській області встановлять акустичні датчики для виявлення російських дронів та ракет
22:00 28.12.2022 |
У Київській області встановлять спеціальні акустичні датчики, щоб мати змогу виявляти російські дрони або ракети навіть у тих місцях, де немає людей.
Про це сказав начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов в інтерв'ю виданню "Моя Київщина".
За словами Нєбитова, правоохоронці під час дослідження подій у Чорнобильській зоні дійшли висновку, що саме система "Безпечна Київщина" дала змогу військовим та силам самооборони аналізувати рух техніки РФ та іншу інформацію. Тож на оперативному штабі було вирішено, що треба підсилювати цей напрямок.
"Багато інформації поступає від людей, коли на низьких висотах рухаються дрони, або ракети, які складні для радіолокаційного виявлення. Звісно, ця інформація від людей є дуже важлива для аналізу військовими і вжиття відповідних заходів силами ППО. Було прийняте рішення по можливості для захисту об'єктів критичної інфраструктури обладнати відповідними датчиками, які будуть у змозі збирати акустичну інформацію і своєчасно передавати для реагування підрозділами ППО", - розповів Нєбитов.
За його словами, це зможе захистити не лише критичну інфраструктуру, не лише підстанції, які постійно обстрілює ворог, а й інші об'єкти, на які будуть націлені удари.
Це датчики додаткового збору інформації, які дозволять ППО отримувати інформацію не тільки з радарів, лінії 102, а і, наприклад, в тих місцях, де немає людей.
"Тому, якщо інформація буде передана завчасно, це дозволить військовим збити дрон чи ракету", - зазначив Нєбитов.
Оснащення спеціальними відеокамерами та акустичними датчиками проводитиметься в рамках розвитку програми "Безпечна Київщина", на яку взагалі виділено близько 77 млн грн, включно із серверним обладнанням, відеокамерами та відповідними датчиками.
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