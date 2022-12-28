Червоний хрест України з початку війни допоміг понад 9 млн українців

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) з початку війни організувало роботу понад 200 своїх місцевих організацій та допомогло понад 9 млн осіб, повідомив президент товариства Микола Поліщук.

«ТЧХУ за 300 днів війни допомогло понад 9 млн осіб в Україні, надаючи комплексну допомогу тим, хто її справді потребує. Це і будівництво тимчасових притулків, відновлення зруйнованого житла, забезпечення генераторами, «буржуйками», медичним обладнанням, фінансова підтримка тимчасово переміщених осіб, евакуація з «найгарячіших точок», робота мобільних медичних бригад та видача гуманітарної допомоги», - сказав він на прес-конференції в Києві в середу.

Поліщук також повідомив, що з початку повномасштабної війни ТЧХУ організувало роботу понад 200 своїх місцевих організацій, при цьому 21 офіс організації було зруйновано або пошкоджено.

Наразі у структурі ТЧХУ понад 1500 працівників та 8 тис. волонтерів.

«Не було жодного дня простою ТЧХУ», - сказав він.

Крім того, ТЧХУ надає допомогу підприємствам та держкомпаніям. Зокрема, товариство передало "Укрзалізниці" 35 промислових генераторів, які наразі забезпечують безперебійну роботу українських залізничних вокзалів.