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АНАЛІТИКА

Уряд запропонував оголосити територію навколо Моршина курортом державного значення

10:00 28.12.2022 |

Україна

 

Кабінет міністрів України схвалив подання до Верховної Ради законопроєкту, який оголошує курортом державного значення території міста Моршин (Львівська область), а також Моршинського родовища мінеральних лікувальних розсолів та Нинівського родовища мінеральних лікувальних розсолів..

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні 27 грудня.

Законопроєктом передбачається оголосити курортом державного значення - курортом Моршин: природні території міста Моршина з природними територіями Моршинського родовища мінеральних лікувальних розсолів та природними територіями Нинівського родовища мінеральних лікувальних вод Львівської області.

Також пропонується затвердити межі округу й зон гірничо-санітарної охорони курорту Моршин.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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