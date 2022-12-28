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Уряд запропонував оголосити територію навколо Моршина курортом державного значення
10:00 28.12.2022 |
Кабінет міністрів України схвалив подання до Верховної Ради законопроєкту, який оголошує курортом державного значення території міста Моршин (Львівська область), а також Моршинського родовища мінеральних лікувальних розсолів та Нинівського родовища мінеральних лікувальних розсолів..
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні 27 грудня.
Законопроєктом передбачається оголосити курортом державного значення - курортом Моршин: природні території міста Моршина з природними територіями Моршинського родовища мінеральних лікувальних розсолів та природними територіями Нинівського родовища мінеральних лікувальних вод Львівської області.
Також пропонується затвердити межі округу й зон гірничо-санітарної охорони курорту Моршин.
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