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Київ перевели на тимчасові обхідні схеми. Це покращило електропостачання на вихідних
21:54 26.12.2022 |
Ситуація з електропостачанням у Києві на вихідних була кращою завдяки переведенню міста на тимчасові обхідні схеми й теплій погоді. Про це розказав гендиректор електропостачальної компанії Д.Солюшнс (бренд Yasno, група ДТЕК) Сергій Коваленко.
"Колеги з мереж фантастичними зусиллями змогли перерозподілити електроенергію, так що всі райони Києва мають періодичне постачання світла зараз", - йдеться у дописі Коваленка в Facebook.
Він розказав, що після останніх обстрілів на правому березі Києва з'явилися гостродефіцитні вузли передавання електроенергії.
Їхня сукупна пропускна можливість становить більшу частину споживання всієї столиці. Через високе споживання подекуди перенавантаження на вузли сягало 100%, тому на правому березі доводилося одночасно вимикати всі три черги споживачів.
"Зараз застосовані тимчасові обхідні схеми, які дали змогу на вихідні суттєво зменшити цей дефіцит. Але це тимчасові схеми, які не дають можливість поки повернутися до стабілізаційних графіків", - написав Коваленко.
Він додав, що нікуди не зникла проблема локального спрацювання автоматики.
"Коли після тривалих відключень світло подають, всі починають його споживати надмірно. Захищаючи мережі від перенавантажень, спрацьовують запобіжники та відключаються автомати", - пояснив топменеджер ДТЕК.
Він також наголосив, що ні генерація, ні мережі поки що не дають можливості перейти до чітких графіків відключень в Києві.
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