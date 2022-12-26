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АНАЛІТИКА

Міносвіти презентувало платформу дистанційного навчання «Професійна освіта онлайн»

10:55 26.12.2022 |

Україна

 

Міністерство освіти і науки України презентувало платформу дистанційного навчання "Професійна освіта онлайн".

"Вона дозволить учням навчатися робітничих професій онлайн, педагогам - доповнити навчання сучасним цифровим контентом та всім охочим - здобути робочу професію або підвищити професійну кваліфікацію дистанційно. На платформі вже розміщено 24 навчальні курси", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначено, що курси, розміщені на платформі, створені за найпопулярнішими професіями серед молоді, зокрема кухар, кондитер, деревообробник-будівельник, електромонтер.

Згідно з повідомленням, наразі розробляють ще 23 навчальні курси, які незабаром будуть доступні для використання.

"Важливо, що навчальна платформа є окремим модулем "Всеукраїнської школи онлайн". Тож вона є не лише майданчиком, де можна навчитися професій, а й платформою для різних освітніх ресурсів, зокрема профорієнтаційних курсів або ж курсів набуття підприємницьких, комунікаційних або "м'яких" навичок" (особистісні навички, наприклад емоційний інтелект, сила волі, завзятість, креативність)", - розповіли в міністерстві.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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