Фінансові новини
- |
- 26.12.22
- |
- 10:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Українцям хочуть дозволити пересилати поштою документи, що посвідчують особу
09:49 26.12.2022 |
Український уряд пропонує дозволити пересилати поштою документи, які посвідчують особу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Як зазначає Мінреінтеграції, це допоможе вирішити проблему українців, які виїхали з тимчасово окупованих регіонів на територію третіх країн, і мають проблеми з поновленням документів, які посвідчують їх особу та громадянство України.
Одним із шляхів вирішення цієї проблеми, яку нещодавно обговорювали на засіданні Координаційного штабу з питань повернення в Україну громадян з тимчасово окупованих територій і третіх країн, - це передача відповідних документів поштовим зв'язком. Проте правила надання поштових послуг в Україні не дозволяють це робити.
"Особисті документи поштою в нас не відправляються. Виняток - закордонні паспорти", - йдеться у повідомленні.
Тож, Мінреінтеграції запропонувало внести зміни в постанову Кабінету міністрів України від 5 березня 2009 року № 270 "Про затвердження Правил надання послуг поштового зв'язку", доповнивши перелік документів, які можуть передаватися поштою.
"Це надасть дозвіл поштовим службам пересилати документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України. І, зокрема, посвідчення на повернення в Україну. Що дуже актуально для наших співвітчизників, які з ТОТ опинились в третіх країнах", - підкреслило міністерство.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС чекає від України зміни закону про КСУ, ухваленого всупереч рекомендаціям «Венеційки»
|Сенат США підтримав конфіскацію активів РФ на користь України
|Без нових обстрілів енергосистема стабілізується до літа – Міненерго
|Після проведення відкритого конкурсу до кінця березня 2023 року буде призначено нового директора НАБУ - Меморандум з МВФ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Українцям хочуть дозволити пересилати поштою документи, що посвідчують особу
|У новорічну ніч комендантська година в Україні не скасовується
|Коли святкувати Різдво - 25 грудня чи 7 січня? У «Дії» запустили нове опитування
|У Києві замість усіх трамваїв та тролейбусів курсуватимуть автобуси – Кличко
|В Молдові спростили правила в’їзду для громадян України
|У мобільному додатку «Дія» стартувало бета-тестування доступу користувачів до судових рішень
Бізнес
|Хворому серцю допомогли стовбурові клітини. У Британії провели першу таку операцію в історії
|Публікації українських користувачів у Facebook та Instagram модерують українці, запевняють у Meta
|У США продали джинси за 114 тисяч доларів. Що з ними не так
|Статки Ілона Маска тануть: за рік втратив $122 млрд
|Нова ініціатива ЄС після cтандартизації USB-C у смартфонах — знімні та екологічніші батареї з перероблених матеріалів
|Ілон Маск назвав умову залишення ним поста керівника Twitter
|Hyundai представив новий кросовер Kona