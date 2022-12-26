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У новорічну ніч комендантська година в Україні не скасовується
08:47 26.12.2022 |
У новорічну ніч комендантська година в Україні не скасовується, порушників затримуватимуть, повідомила прессекретар голови Національної поліції Мар'яна Рева.
"Люди повинні розуміти, що незалежно від того, який день у нас - святковий чи несвятковий - є певні вимоги комендантської години. Поліцейські перевірятимуть осіб, перевірятимуть їх документи, доставлятимуть до підрозділів поліції для встановлення особи чи перевірки цієї особи", - сказала вона в ефірі телемарафону.
Рева зазначила, що ті, хто вийдуть на вулицю новорічної ночі, можуть бути притягнуті до відповідальності за порушення комендантської години.
Також вона зазначила, що піротехнічні засоби та їх реалізація, їх використання практично на всій території України прямо заборонені і поліція реагуватиме на такі випадки.
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