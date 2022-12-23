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АНАЛІТИКА

У Києві замість усіх трамваїв та тролейбусів курсуватимуть автобуси – Кличко

22:35 23.12.2022 |

Україна

 

Через дефіцит електроенергії в Києві припиняє рух електротранспорт - на всіх маршрутах замість трамваїв та тролейбусів курсуватимуть автобуси.

Про це повідомив голова КМДА Віталій Кличко в Telegram.

"Через дефіцит електроенергії ми ухвалили рішення щодо припинення роботи

наземного електротранспорту столиці - трамваїв та тролейбусів. На всіх маршрутах наземного електротранспорту відтепер курсують автобуси", - написав він.

Кличко зазначив, що на маршрути, де їздили трамваї і тролейбуси випустили 222 автобуси. Це додаткових 38 автобусних маршрутів на заміну тролейбусам. Та 17 - на заміну трамваїв.

Загалом сьогодні у столиці на 126 автобусних маршрутах працюють 440 автобусів - весь рухомий склад автопарків.

Також перевезення забезпечують і приватні перевізники - на 98 маршрутах працюють загалом 846 автобусів.
За матеріалами: Економічна правда
 

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