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У Києві замість усіх трамваїв та тролейбусів курсуватимуть автобуси – Кличко
22:35 23.12.2022 |
Через дефіцит електроенергії в Києві припиняє рух електротранспорт - на всіх маршрутах замість трамваїв та тролейбусів курсуватимуть автобуси.
Про це повідомив голова КМДА Віталій Кличко в Telegram.
"Через дефіцит електроенергії ми ухвалили рішення щодо припинення роботи
наземного електротранспорту столиці - трамваїв та тролейбусів. На всіх маршрутах наземного електротранспорту відтепер курсують автобуси", - написав він.
Кличко зазначив, що на маршрути, де їздили трамваї і тролейбуси випустили 222 автобуси. Це додаткових 38 автобусних маршрутів на заміну тролейбусам. Та 17 - на заміну трамваїв.
Загалом сьогодні у столиці на 126 автобусних маршрутах працюють 440 автобусів - весь рухомий склад автопарків.
Також перевезення забезпечують і приватні перевізники - на 98 маршрутах працюють загалом 846 автобусів.
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