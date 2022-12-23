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Кабмін продовжив карантин в Україні до травня наступного року
16:48 23.12.2022 |
Кабінет міністрів на засіданні у п'ятницю, 23 грудня, продовжив дію карантину та надзвичайної ситуації в Україні до 30 квітня 2023 року.
Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.
Відповідні зміни внесено зміни до розпорядження від 25 березня 2020 року N338 "Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації" і постанови уряду від 9 грудня 2020 року N1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".
Зауважимо, що постанова N1236 регламентує цілу низку особливостей діяльності органів влади, запроваджених на період карантину і у воєнний час використовуюється урядом, у тому числі для звільнення від податків імпорту окремих товарів, зокрема, генераторів.
Як повідомлялося, у серпні Кабінет міністрів продовжив карантин та режим надзвичайної ситуації в Україні до 31 грудня 2022 року.
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