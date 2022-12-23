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АНАЛІТИКА

Жителям Херсона рекомендують евакуюватись. Городяни можуть залишитися без світла та тепла

14:28 23.12.2022 |

Україна

 

Влада Херсона рекомендує мешканцям міста подбати про власну безпеку та евакуюватися. Існує ризик, що городяни можуть залишитися без тепла та води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Мінреігтеграції .

Зазначається, що із закликом евакуюватись військове керівництво Херсонської області звернулося до мешканців мікрорайону Острів.

"Через постійні ворожі обстріли ця частина міста залишається зоною підвищеної небезпеки, зазначається в повідомленні. Є висока ймовірність того, що жителі можуть залишитися без електроенергії, тепло- та водопостачання. Тому людям рекомендують тимчасово виїхати в безпечніші області України", - йдеться у повідомленні. у повідомленні.

Щоб подати заявку на безкоштовну евакуацію, необхідно звернутись на гарячу лінію Херсонської ОВА: 0800330951 або (091) 481-78-45.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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