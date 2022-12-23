Жителям Херсона рекомендують евакуюватись. Городяни можуть залишитися без світла та тепла

Влада Херсона рекомендує мешканцям міста подбати про власну безпеку та евакуюватися. Існує ризик, що городяни можуть залишитися без тепла та води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Мінреігтеграції .

Зазначається, що із закликом евакуюватись військове керівництво Херсонської області звернулося до мешканців мікрорайону Острів.

"Через постійні ворожі обстріли ця частина міста залишається зоною підвищеної небезпеки, зазначається в повідомленні. Є висока ймовірність того, що жителі можуть залишитися без електроенергії, тепло- та водопостачання. Тому людям рекомендують тимчасово виїхати в безпечніші області України", - йдеться у повідомленні. у повідомленні.

Щоб подати заявку на безкоштовну евакуацію, необхідно звернутись на гарячу лінію Херсонської ОВА: 0800330951 або (091) 481-78-45.

