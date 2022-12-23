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На Amazon Prime вперше з'явився український дубляж — в третьому сезоні шпигунського трилера «Джек Раян»
Користувачі Twitter діляться скриншотами з опису до американського шпигунського трилера "Джек Раян" на Amazon Prime, де видно, що серіал доступний для перегляду в українському дубляжі. Це вперше українська озвучка з'явилася на сервісі, і, сподіваємося, не востаннє.
Перший сезон американського телесеріалу у жанрі "шпигунський трилер", створеного Карлтоном Кьюзом та Гремом Роландом, вийшов на Amazon у серпні 2018 року та отримав досить непогані оцінки критиків, тож не дивно що його продовжили на другий, а згодом і третій сезон.
Виконавець ролі Раяна Джон Кразінські ("Офіс") - це п'ятий актор, який зіграв працівника ЦРУ, персонажа пригодницьких романів Тома Кленсі (в інших фільмах Джека Раяна вже грали Алек Болдвін, Гаррісон Форд, Бен Аффлек та Кріс Пайн).
У перших двох сезонах головний герой розслідує загадкові махінації з банківськими переказами, сумнівні угоди Венесуели з іншими державами та ганяється за терористами. Третій сезон присвячений бігу Раяна по Європі та спробам завадити угрупуванню у російському уряді відновити радянську імперію та запобігти початку нової світової війни. Ох, біжи, Джеку, біжи.
Для першого та третього сезонів доступні українська озвучка та субтитри. Дубляж другого, сподіваємося, у процесі.
Нагадаємо, ще у 2020 році користувачі публікували петицію на сайті Change.org з проханням до керівництва онлайн-кінотеатрів Netflix та Amazon Prime адаптувати контент для українського глядача - дубляж та/або субтитри українською.
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