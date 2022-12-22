Фінансові новини
- |
- 22.12.22
- |
- 16:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Києві не планують скасовувати комендантську годину під час святкування Нового року
14:37 22.12.2022 |
Жодних великих святкувань в місті не буде.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника київського міського голови - секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка в ефірі телеканалу "Київ".
За його словами, гірлянду на ялинці на Софійській площі точно вмикатимуть на Новий рік та на Різдво, а також намагатимуться і вечорами, "щоб кияни могли відчути елемент свята".
"Швидше за все, режим комендантської години буде діяти і на Новий рік. Тому жодних великих святкувань в столиці Нового року та Різдва не буде. Привезти дитину до ялинки, подивитися, дотримуватися правил безпеки - так. Не буде підсвічуватися ялинка під час повітряної тривоги", - заявив Бондаренко.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Майже 2000 танків та іншої техніки: Байден розповів про вклад союзників у перемогу України
|Українські військові вчитимуться керувати ЗРК Patriot кілька місяців – Пентагон
|Patriot і не тільки. США оголосили черговий пакет військової допомоги для України
|Зеленський і Байден зустрілися у Вашингтоні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Києві не планують скасовувати комендантську годину під час святкування Нового року
|Три міжрегіональні лабораторії для супроводу трансплантації почнуть працювати у 2023 році – гендиректор УЦТК
|Україна очікає постачання ще 223 рентгендіагностичних установок різного виду – МОЗ
|The Economist назвав Україну країною року
|Україна отримає ще 10 тисяч терміналів Starlink, - Федоров
|Ніяких «хвиль». Чи посилиться мобілізація в Україні після Нового року
|Майже половина українців підтримує ідею про перенесення святкування Різдва на 25 грудня, проти виступає 31% опитаних громадян
Бізнес
|Образився? Маск вирішив обмежити доступ до опитувань у Twitter
|Україна отримає ще 10 тисяч терміналів Starlink, - Федоров
|Маска запросили надати свідчення у Європарламенті
|Український виробник паперу з опалого листя отримав 2,5 мільйона євро від ЄС на будівництво фабрики
|Кількість активних абонентів Starlink досягла 1 мільйону
|Підписники Маска вирішили, що йому слід піти з посади очільника Twitter
|Співзасновник криптовалютної піраміди OneCoin на $4 млрд визнав себе винним