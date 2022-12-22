У Києві не планують скасовувати комендантську годину під час святкування Нового року

Жодних великих святкувань в місті не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника київського міського голови - секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка в ефірі телеканалу "Київ".

За його словами, гірлянду на ялинці на Софійській площі точно вмикатимуть на Новий рік та на Різдво, а також намагатимуться і вечорами, "щоб кияни могли відчути елемент свята".

"Швидше за все, режим комендантської години буде діяти і на Новий рік. Тому жодних великих святкувань в столиці Нового року та Різдва не буде. Привезти дитину до ялинки, подивитися, дотримуватися правил безпеки - так. Не буде підсвічуватися ялинка під час повітряної тривоги", - заявив Бондаренко.