Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Києві не планують скасовувати комендантську годину під час святкування Нового року

14:37 22.12.2022 |

Україна

 

Жодних великих святкувань в місті не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника київського міського голови - секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка в ефірі телеканалу "Київ".

За його словами, гірлянду на ялинці на Софійській площі точно вмикатимуть на Новий рік та на Різдво, а також намагатимуться і вечорами, "щоб кияни могли відчути елемент свята".

"Швидше за все, режим комендантської години буде діяти і на Новий рік. Тому жодних великих святкувань в столиці Нового року та Різдва не буде. Привезти дитину до ялинки, подивитися, дотримуватися правил безпеки - так. Не буде підсвічуватися ялинка під час повітряної тривоги", - заявив Бондаренко.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,8962
  0,0841
 0,22

Курс обміну валют на сьогодні, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6183  0,11 0,28 40,3757  0,08 0,20
EUR 41,4033  0,16 0,38 42,4707  0,11 0,26

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес