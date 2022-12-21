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АНАЛІТИКА

Три міжрегіональні лабораторії для супроводу трансплантації почнуть працювати у 2023 році – гендиректор УЦТК

16:39 21.12.2022 |

Україна

 

Три міжрегіональні лабораторії для супроводу трансплантації почнуть працювати у 2023 році у регіонах України, повідомив генеральний директор Українського центру трансплант-координації Дмитро Коваль.

"Лабораторії для певних досліджень були тільки в Києві, деякі методології були застарілі. Тому з 2021 року проведено оцінку здатності клінічно діагностичних лабораторій, які максимально наближені і можуть проводити необхідні для розвитку трансплантології дослідження. Були визначені заклади, на базі яких будуть створені три міжрегіональні дослідження. Лабораторії першого рівня - у Львові, Києві та Миколаєві. Вже відбулися закупівлі необхідного лабораторного обладнання. Ми сподіваємось, що ці лабораторії запустяться з осені 2023 року", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Коваль зазначив, що трансплантація може відновитися в Миколаєві. "Ми зустрічалися з керівництвом обласної лікарні, обговорювали план дій, тому що маємо велике бажання відновити трансплантації", - сказав він.

Водночас, за словами Коваля, про поновлення трансплантацій у Херсоні щось прогнозувати чи планувати зарано.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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