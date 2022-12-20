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Україна отримає ще 10 тисяч терміналів Starlink, - Федоров
Вже у найближчі місяці в Україну будуть відправлені ще понад 10 тисяч терміналів Starlink.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Віце-прем'єр-міністр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Україна уклала угоду з корпорацією Space Exploration Technologies Corp. Ілона Маска про отримання додаткових антен Starlink.
"SpaceX і Маск швидко реагують на проблеми і допомагають нам", - сказав він.
Федоров зазначив, що спілкувався з Маском особисто. За його словами, мільйонер запевнив, що продовжуватиме підтримувати Україну.
"Коли у нас було потужний блекаут, я надіслав йому повідомлення того дня, і він миттєво відреагував і вже зробив деякі кроки. Він розуміє ситуацію", - сказав міністр.
Федоров зазначив, що наразі всі фінансові питання вирішені. Він додав, що хоча контракту ще немає, уряди кількох країн Європейського Союзу вже готові розділити оплату за нього. При цьому навесні Україні потрібно буде знайти додаткове фінансування.
Він також підкреслив, що альтернативи супутниковому зв'язку немає.
Міністр додав, що нова поставка буде використовуватися для стабілізації з'єднання в критичних ситуаціях, на кшталт блекауту.
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