Київ уперше з початку війни відкриє центральні станції метро

Із 20 грудня у київському метрополітені запрацюють станції «Майдан Незалежності» та «Хрещатик», а також перехід між ними.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у Telegram.

"Завтра відкриємо дві станції столичного метрополітену: "Майдан Незалежності" та "Хрещатик", і перехід між ними", - наголосив він.

Мер нагадав, що ці станції були зачиненими від початку широкомасштабного вторгнення Росії.

Як повідомлялося, у київському метрополітені на 19 станціях облаштували точки з USB-зарядками, де можна підзарядити мобільні телефони та інші ґаджети.