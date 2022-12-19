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Київ уперше з початку війни відкриє центральні станції метро
12:33 19.12.2022 |
Із 20 грудня у київському метрополітені запрацюють станції «Майдан Незалежності» та «Хрещатик», а також перехід між ними.
Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у Telegram.
"Завтра відкриємо дві станції столичного метрополітену: "Майдан Незалежності" та "Хрещатик", і перехід між ними", - наголосив він.
Мер нагадав, що ці станції були зачиненими від початку широкомасштабного вторгнення Росії.
Як повідомлялося, у київському метрополітені на 19 станціях облаштували точки з USB-зарядками, де можна підзарядити мобільні телефони та інші ґаджети.
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