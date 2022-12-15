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Київ отримав від США екскаватори та понад 100 генераторів, – Кличко
13:34 15.12.2022 |
Столиця отримала від уряду США спецтехніку та генератори для роботи на котельних та станціях теплопостачання столиці.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.
Так, за програмою міжнародної технічної допомоги USAID Прооєкт енергетичної безпеки надав КП "Київтеплоенерго" на безоплатній основі 4 екскаватори та понад 130 генераторів.
За словами мера, нові екскаватори-навантажувачі JCB допоможуть аварійникам оперативно усувати пошкодження тепломереж та відновлювати теплопостачання киянам.
Вони вже доставлені в столицю та найближчим часом будуть задіяні в роботі.
Водночас дизельні генератори передали на котельні, теплоелектроцентралі, станції теплопостачання, а також - для потреб диспетчеризації та зв'язку.
"Це ті об'єкти, які важливо забезпечити незалежними джерелами живлення. За допомогою генераторів вдасться зменшити перерви у постачанні тепла киянам у випадку аварій та налагодити зв'язок між підрозділами "Київтеплоенерго" у разі тривалої відсутності електропостачання", - наголосив Кличко.
Також за сприяння USAID у Києві цього року замінили 11 км тепломереж, пошкоджених внаслідок ракетних обстрілів.
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