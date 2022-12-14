З 14 грудня змінюється процедура реєстрації транспортних засобів

В Україні з 14 грудня буде дійсним перелік послуг, які громадяни зможуть отримати щодо транспортних засобів, і де взагалі не буде сенсу робити експертне дослідження.

Про це під час брифінгу в Укрінформі заявив начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик.

Рудик поінформував, що з середи в Україні набувають чинності дві постанови Кабміну - № 1019 і 1299, які вносять зміни у процедуру державної реєстрації і перереєстрації транспортних засобів. Зокрема, експертне дослідження транспортних засобів з 14 грудня буде виокремлено з процедури держреєстрації.

За його словами, це не означає скасування послуги, просто з середи перед тим, як звернутися до територіального сервісного центру МВС, людині потрібно буде пройти і отримати дослідження транспортного засобу у фахівців експертної служби МВС. Висновок експертної служби буде чинним 10 днів.

"І з завтрашнього дня буде (вже дійсним - ред.) перелік послуг, які можливо буде отримати, і де взагалі експертне дослідження не буде сенсу робити. Це, наприклад, послуги при втраті номерного знаку або втраті свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, або щодо перереєстрації транспортного засобу, яке було отримано у спадщину", - уточнив він.

Начальник ГСЦ розповів і про послуги, де дослідження фахівцями експертних служб МВС взагалі не потрібне.

До цих послуг відносяться реєстрація нового транспортного засобу, перереєстрація транспортного засобу при заміні анкетних даних власника або фізичної чи юридичної особи, зняття з обліку транспортного засобу у зв'язку з його вибракуванням, перереєстрація транспортного засобу у зв'язку з встановленням газобалонного обладнання тощо.

"Також надалі буде додана опція щодо реєстрації транспортних засобів у зв'язку з переходом права власності за договором фінансового лізингу", - зазначив чиновник.

Рудик заявив, що, наприклад, якщо особа купує новий транспортний засіб, то звертатися до експертної служби МВС нема сенсу.

Людині буде достатньо мати з собою паспорт громадянина України, її довідку про реєстрацію кода платника податку, якщо вона у неї є, договір, що підтверджує правомірність придбання транспортного засобу, документи, які підтверджують вартість і, відповідно, конструкцію транспортного засобу.

Особа при цьому може звернутися до будь-якого зручного для неї територіального сервісного центру в Україні, додав він.

"Або Ви так само можете звернутися і в автосалони - для реєстрації нового транспортного засобу, який вони вам продали. Ця опція вже працює у Києві та Кіровоградській області. Загалом з нами вже уклали договори на співпрацю близько 20 автосалонів, які продають нові авто і вже їх реєструють", - поінформував він.

За словами начальника ГСЦ МВС, особа може звернутися щодо реєстрації нового транспортного засобу до будь-якого ЦНАПу, зручного для неї.

Як повідомлялося, 6 грудня заступник начальника Головного сервісного центру МВС Володимир Баранець поінформував, що в Україні з 14 грудня реєстрація транспортних засобів буде відбуватися по-новому.