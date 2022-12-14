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АНАЛІТИКА

Внутрішньо переміщені особи можуть змінити місце проживання та скасувати статус ВПО онлайн у «Дії»

23:38 13.12.2022 |

Україна

 

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

У відомстві нагадали, що ще на початку повномасштабного вторгнення на портал додали можливість отримати довідку ВПО та оформити виплати. Цим сервісом скористалися понад 1.4 млн українців. 

Відтепер в застосунку "Дія" доступні ще 2 нові автоматичні послуги для переселенців:

* зміна місця реєстрації (якщо переїхали до іншого міста України),
* скасування статусу ВПО (якщо повернулися додому).

Обидві послуги є автоматичними, процес відбувається без участі державного службовця.

Раніше, щоб отримати послуги для ВПО, треба було йти до органів соціального захисту в тому населеному пункті, де особа тимчасово перебуває. Зараз зробити це стало доступним за кілька кліків у застосунку "Дія".

"Скористатися послугами можуть українці, які мають довідку ВПО в "Дії". Також зверніть увагу, що для зміни місця реєстрації ВПО необхідно фізично перебувати на місці тимчасового місця проживання, щоб підтвердити геолокацію", - наголосили в Мінцифри.
За матеріалами: Економічна правда
 

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