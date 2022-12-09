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АНАЛІТИКА

Київрада виділила 150 мільйонів на придбання додаткових генераторів та пального

08:15 09.12.2022 |

Україна

 

Депутати Київради збільшили статутні фонди підприємств з обслуговування житлового фонду на 150 млн грн, додаткові кошти підуть на закупівлю генераторів, палива та інших витратних матеріалів на випадок можливої надзвичайної ситуації.

Відповідні зміни Київрада внесла до бюджету на 2022 рік, повідомив мер міста Віталій Кличко.

"Ми готуємося до різних варіантів розвитку подій. Облаштовуємо пункти обігріву, закуповуємо та залучаємо в якості допомоги генератори, обладнання. Перш за все, для об'єктів критичної інфраструктури. І сьогодні виділили додаткових 150 млн грн на це. Та ви ж розумієте, що все місто, абсолютно всі будівлі не заживиш від генераторів. Тому й говоримо, що маємо бути готові, в разі масованих ударів, до різних сценаріїв", - сказав мер Києва.

Як повідомлялося, на початку листопада Київрада затвердила Міську цільову програму часткового відшкодування вартості закупівлі електрогенераторів та будь-яких незалежних приладів альтернативного живлення для потреб ОСББ та ЖБК міста Києва, яка передбачатиме компенсацію 75% вартості такого обладнання.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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