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АНАЛІТИКА

Київ відклав на 2024 рік нову нормативну грошову оцінку земель міста

23:49 08.12.2022 |

Україна

Київ відклав на 2024 рік нову нормативну грошову оцінку земель міста

 

Київська міська рада відклала на 2024 рік введення в дію нової технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Києва.

За відповідне рішення проголосував 91 депутат.

Зазначається, що це зроблено з метою зменшення податкового навантаження на представників бізнесу в умовах воєнного стану.

За словами депутатки Київської міської ради, заступниці голови постійної комісії з питань архітектури, містобудування та земельних відносин Олени Овраменко, нормативно грошова оцінка визначає розмір земельного податку, орендної плати, а також розмір державного мита.

"Дуже важливо підтримати платників податків - столичний бізнес. Сьогодні Київська міська рада вирішила перенести введення в дію нової грошової оцінки з 2023 на 2024 рік. Це зменшить податкове навантаження на суб'єкти господарювання міста Києва", - наголосила Овраменко.

Вона додала, що згідно зі статтею 18 закону України "Про оцінку земель" нормативно грошова оцінка повинна проводитись мінімум один раз на 5-7 років.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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