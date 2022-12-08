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АНАЛІТИКА

Київ адаптує європейські стандарти догляду за деревами

09:30 08.12.2022 |

Україна

 

Київ імплементує європейські стандарти догляду за деревами (Technical Standards in Tree Work) - набір правил із найкращих практик щодо посадки, обрізки та догляду.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

Участь у розробці стандартів взяли 12 організацій із 11 країн Європи: асоціації арбористів, інститути, тренінгові та дослідницькі центри.

"На сьогодні столиця має домовленість із Асоціацією міст України про початок роботи над українською версією стандартів. Фахову підтримку при цьому забезпечить робоча група, яку організовує Управління екології та природних ресурсів КМДА спільно з КО "Київзеленбуд", - сказано в повідомленні.

Наступним кроком стане впровадження стандартів на рівні столиці.

Окрім того, Асоціація міст України забезпечить можливість використання цих стандартів і в інших громадах України.

За матеріалами: БізнесЦензор
 

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