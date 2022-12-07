Київ отримає від Берліна двоповерхові автобуси

Найбільший комунальний перевізник у Берліні, Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), передасть Києву чотири двоповерхові автобуси.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Ці автобуси використовувалися в Берліні впродовж 12 років. Перед відправленням до Києва вони пройшли підготовку в ремонтних майстернях BVG.

Також допомогу від BVG отримає Львів. Туди компанія відправить запчастини до трамваїв Tatra. Місто придбало 30 вживаних вагонів цього типу ще п'ять років тому.

Зазначається, що цим подарунком Берлін хоче підтримати Україну у збереженні мобільності попри війну, адже внаслідок російських атак було пошкоджено багато транспортних засобів.