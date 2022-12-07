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МВС анонсувало зміни в реєстрації транспортних засобів з 14 грудня
22:22 06.12.2022 |
В Україні з 14 грудня 2022 року набувають чинності одразу дві постанови Кабінету Міністрів України - №1019 і №1299, які вносять зміни у процедуру реєстрації і перереєстрації транспортних засобів.
Про це на брифінгу в Укрінформі заявив заступник начальника Головного сервісного центру МВС Володимир Баранець.
"Що саме зміниться? Експертне дослідження транспортного засобу, яке проводить експертна служба МВС, виокремлюється з процедури реєстрації у сервісному центрі. Це виокремлення не означає скасування. Тепер його треба буде проходити до того, як звертатися за послугою щодо реєстрації та перереєстрації транспортного засобу", - сказав він.
Баранець уточнив, що висновок експертної служби буде дійсний 10 днів.
Посадовець зазначив, що залишається опція отримати дві послуги у один день - пройти експертне дослідження і там же, у сервісному центрі МВС, здійснити ці реєстраційні дії.
За його словами, окрім зручності, пов'язаної з екстериторіальністю, таке виокремлення дозволить у майбутньому здійснити реєстраційні дії з транспортними засобами онлайн за допомогою двох смартфонів - власника і покупця.
Заступник начальника ГСЦ МВС поінформував про те, яким стане алгоритм реєстрації транспортного засобу в Україні при купівлі-продажу авто. Зокрема, спочатку громадянину варто звернутися до експертної служби МВС та отримати висновок про транспортний засіб.
Потім власник та покупець або їхні уповноважені представники з цим чинним висновком звертатимуться до сервісного центру МВС і проводитимуть перереєстрацію транспортного засобу. Також це можна буде зробити і онлайн.
Він поінформував, що експертний висновок є обов'язковим при таких реєстраційних діях, як перереєстрація транспортного засобу з одного власника на іншого, реєстрація вживаного ввезеного з-за кордону транспортного засобу, перереєстрація авто після успадкування, якщо свідоцтво було видано попередньому власнику до 1 вересня 2019 року тощо.
"Ще одна важлива зміна, яка пов'язана з цим, полягає у тому, що можна буде відмовитися від пластикових бланків свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та посвідчення водія. При замовленні онлайн-послуги обміну посвідчення водія або онлайн-послуги щодо перереєстрації транспортного засобу можна вибрати опцію без виготовлення фізичного документу - тобто, обрати виключно цифровий", - заявив він.
Чиновник сказав, що в Україні цифрові документи єПосвідчення водія і єСвідоцтво про реєстрацію транспортного засобу стануть не просто так само чинними, як і фізичні документи, а можуть бути і єдиними наявними документами, які дають право на керування транспортним засобом.
За його словами, алгоритм оформлення таких електронних документів включає в себе повну перевірку і всебічне опрацювання заявки адміністратором сервісного центру МВС, але вже на бек-офісі, без особистого контакту з особою.
Тобто, як уточнив Баранець, відбувається перевірка даних за всіма потрібними базами і реєстрами, і якщо у базах даних є якась інформація, що перешкоджає наданню послуги, ця заявка буде відхилена.
"Таким чином, укласти договір куплі-продажу онлайн через "Дію" буде так само безпечно, як і фізично прибувши у сервісний центр МВС. Або замовити обмін посвідчення водія через електронний кабінет водія (буде - ред.) так само безпечно у режимі онлайн, як і офлайн", - заявив він.
Заступник начальника ГСЦ МВС заявив, що їхнім пріоритетом разом з Мінцифрою є надання кожному громадянину вибору, як до них звертатися - онлайн чи офлайн.
Наприкінці Баранець зазначив, що набуття чинності цих двох постанов уряду означає, що з 14 грудня перереєстрацію авто можна буде зробити як у сервісному центрі, так і онлайн.
"Також буде дозволено отримати, замінити і користуватися посвідченням водія онлайн. Процес імплементації законодавчих змін буде відбуватися у кілька етапів. Про етапність змін та про запровадження у життя повного спектру онлайн-послуг ми будемо інформувати", - сказав представник ГСЦ МВС.
Як повідомлялося, 2 грудня у МВС заявили, що у звільненій від рф Балаклії Харківської області почав надавати послуги сервісний центр Міністерства внутрішніх справ.
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