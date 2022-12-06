Бюро Захи Хадід розробило архітектурний проєкт Expo 2030 в Одес

Бюро Zaha Hadid Architects розробило архітектурний проєкт павільйонів для Expо 2030, яке Україна хоче провести в Одесі. Про це повідомляється на сайті бюро.

Україна подала заявку до Міжнародного бюро виставок на проведення виставки ще до початку повномасштабної війни - у жовтні 2021 року. Попри бойові дії, уряд вирішив не відмовлятися від заявки.

Подія має відбутися у квітні-жовтні 2030 року.

Виставка розгорнеться на 80 000 квадратних метрів на полях зрошення біля Хаджибейського лиману. На території планують також розмістити екопарк та логістичні місця для персоналу. Усі будівлі після завершення Expo 2030 розберуть, але їх планують використати повторно - як медичні заклади, дитсадки, творчі простори.

Результати голосування за місто-господаря Expo 2030 будуть відомі в листопаді 2023 року. Крім Одеси, на неї претендують Пусан (Південна Корея), Рим (Італія), Ріяд (Саудівська Аравія).

Всесвітні виставки Expo проводяться за рішенням Міжнародного бюро виставок що п'ять років і є найбільш престижними іміджевими виставковими заходами у світі.

Перша Expo відбулася в Кришталевому палаці в Лондоні 1851 року під назвою "Велика виставка робіт промисловості всіх націй". Вона вплинула на розвиток у багатьох аспектах життя суспільства, зокрема на мистецтво та дизайн, освіту, торгівлю й відносини, туризм. Починаючи з Expo, що відбулися 1967 року в Монреалі та 1970 року в Осаці, організатори перестали акцентувати на досягненнях окремих країн, а перейшли до розв'язання глобальних проблем, таких як екологія, урбанізація, глобальне потепління тощо.

У 2021 році Україна брала участь у виставці Expo 2020 у місті Дубаї вперше з власним павільйоном. За час проведення заходу український павільйон відвідали понад 1 мільйон осіб і близько 120 іноземних делегацій.