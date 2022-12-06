Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Бюро Захи Хадід розробило архітектурний проєкт Expo 2030 в Одес

11:24 06.12.2022 |

Україна

Бюро Захи Хадід розробило архітектурний проєкт Expo 2030 в Одес

 

Бюро Zaha Hadid Architects розробило архітектурний проєкт павільйонів для Expо 2030, яке Україна хоче провести в Одесі. Про це повідомляється на сайті бюро.

Бюро Захи Хадід розробило архітектурний проєкт Expo 2030 в Одес

 

Україна подала заявку до Міжнародного бюро виставок на проведення виставки ще до початку повномасштабної війни - у жовтні 2021 року. Попри бойові дії, уряд вирішив не відмовлятися від заявки.

Подія має відбутися у квітні-жовтні 2030 року.

Бюро Захи Хадід розробило архітектурний проєкт Expo 2030 в Одес

 

Виставка розгорнеться на 80 000 квадратних метрів на полях зрошення біля Хаджибейського лиману. На території планують також розмістити екопарк та логістичні місця для персоналу. Усі будівлі після завершення Expo 2030 розберуть, але їх планують використати повторно - як медичні заклади, дитсадки, творчі простори.

Бюро Захи Хадід розробило архітектурний проєкт Expo 2030 в Одес

 

Результати голосування за місто-господаря Expo 2030 будуть відомі в листопаді 2023 року. Крім Одеси, на неї претендують Пусан (Південна Корея), Рим (Італія), Ріяд (Саудівська Аравія).

Бюро Захи Хадід розробило архітектурний проєкт Expo 2030 в Одес

 

Бюро Захи Хадід розробило архітектурний проєкт Expo 2030 в Одес

 

Бюро Захи Хадід розробило архітектурний проєкт Expo 2030 в Одес

 

Бюро Захи Хадід розробило архітектурний проєкт Expo 2030 в Одес

 

Бюро Захи Хадід розробило архітектурний проєкт Expo 2030 в Одес

 

Всесвітні виставки Expo проводяться за рішенням Міжнародного бюро виставок що п'ять років і є найбільш престижними іміджевими виставковими заходами у світі.

Перша Expo відбулася в Кришталевому палаці в Лондоні 1851 року під назвою "Велика виставка робіт промисловості всіх націй". Вона вплинула на розвиток у багатьох аспектах життя суспільства, зокрема на мистецтво та дизайн, освіту, торгівлю й відносини, туризм. Починаючи з Expo, що відбулися 1967 року в Монреалі та 1970 року в Осаці, організатори перестали акцентувати на досягненнях окремих країн, а перейшли до розв'язання глобальних проблем, таких як екологія, урбанізація, глобальне потепління тощо.

У 2021 році Україна брала участь у виставці Expo 2020 у місті Дубаї вперше з власним павільйоном. За час проведення заходу український павільйон відвідали понад 1 мільйон осіб і близько 120 іноземних делегацій.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,7353
  0,5303
 1,39

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4981  0,07 0,17 40,3169  0,02 0,06
EUR 40,8050  0,11 0,26 41,9708  0,05 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес