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Київ наближається до планових відключень
12:57 02.12.2022 |
У Києві збільшили ліміт на споживання електроенергії, столиця поступово наближається до планових відключень, повідомила Київська міська військова адміністрація.
Водночас частіше стали виникати аварії в енергосистемі. За словами гендиректора YASNO Сергія Коваленка, цьому є кілька причин.
"Містяни починають вмикати в розетки все, щойно подається світло, й автоматику вибиває від перепадів напруги. Друга причина - погода, містяни продовжують користуватися електрообігрівачами, що створюють неабияке навантаження на мережу", - йдеться в повідомленні.
Киян просять не вмикати відразу всі електроприлади в оселі.
"Миттєве пікове навантаження негативно впливає на енергосистему. Лише заощадливе споживання наблизить нас до планових відключень", - заявили в КМВА.
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