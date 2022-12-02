Київ наближається до планових відключень

У Києві збільшили ліміт на споживання електроенергії, столиця поступово наближається до планових відключень, повідомила Київська міська військова адміністрація.

Водночас частіше стали виникати аварії в енергосистемі. За словами гендиректора YASNO Сергія Коваленка, цьому є кілька причин.

"Містяни починають вмикати в розетки все, щойно подається світло, й автоматику вибиває від перепадів напруги. Друга причина - погода, містяни продовжують користуватися електрообігрівачами, що створюють неабияке навантаження на мережу", - йдеться в повідомленні.

Киян просять не вмикати відразу всі електроприлади в оселі.

"Миттєве пікове навантаження негативно впливає на енергосистему. Лише заощадливе споживання наблизить нас до планових відключень", - заявили в КМВА.