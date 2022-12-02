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В Україні мають намір перевипустити всі посвідчення водія
08:39 02.12.2022 |
В Україні планують перевипустити всі посвідчення водія, крім того, водіїв транспортних компаній зобов'яжуть кожні п'ять років наново підтверджувати свої "права".
Про це заявила заступник голови комітету ВР з транспорту та інфраструктури Юлія Клименко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ у ході конференції "Інфраструктурний день 2022".
"Зараз ми працюємо над гармонізацією законодавства про дорожній рух. Фактично, всі посвідчення водія будуть перевипущені", - зазначила Клименко.
За її словами, водії транспортних компаній кожні п'ять років мають знову підтверджувати посвідчення, як це відбувається в ЄС.
"Громадяни це робитимуть кожні 10-15 років, залежно від того, в якому вигляді Верховна Рада прийме закон", - підсумувала заступник голови комітету ВР з транспорту та інфраструктури.
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