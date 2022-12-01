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АНАЛІТИКА

В Україні розгорнули вже майже 5 тисяч «Пунктів незламності»

08:52 01.12.2022 |

Україна

 

У зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії та ударами по об'єктам енергетики по всій території України продовжують розгортати "Пункти незламності".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням брифінг заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.

За його словами, на сьогодні на території України розгорнуто вже майже 5 тисяч "Пунктів незламності". Кожного дня ця цифра зростає.

"Вже майже 5000 "Пунктів незламності" готові обігрівати наших громадян... "Пункти незламності" - це місця організовані владою, які мають генератори, інтернет, чай, каву, аптечку, місця для відпочинку. "Пункти незламності" відповідального бізнесу дають можливість підзарядити гаджети", - сказав Тимошенко.

Де шукати "Пункти незламності"?

Про найближчий "Пункт незламності" у вашому районі можна дізнатись на цьому сайті. Зазвичай вони організовуються в будівлях освіти, обласних та районних військових адміністраціях, органах місцевого самоврядування тощо.

Скільки людей може прихистити "Пункт незламності"?

"Пункт незламності" це місце для короткочасного одночасного перебування від 40 до 500 осіб.

У разі тривалого аварійного відключення електроенергії, "Пункти незламності" стануть острівцем безпеки, стабільності та тепла які функціонуватимуть цілодобово і безплатно для тимчасового перебування.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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