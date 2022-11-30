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На 19 станціях столичного метрополітену обладнано точки з USB-зарядками - КМДА

14:32 30.11.2022 |

Україна

 

На 19 станціях столичного метрополітену обладнано точки з USB-зарядками, де можна підзарядити мобільні телефони та інші гаджети, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

USB-зарядки є на платформах станцій, зокрема, червоної лінії: "Академмістечко", "Житомирська", "Нивки", "Берестейська"; синьої лінії: "Теремки", Іподром", "Виставковий центр", "Васильківська", "Голосіївська", "Деміївська", "Тараса Шевченка", "Почайна", "Мінська", "Героїв Дніпра"; зеленої лінії: "Бориспільська", "Харківська", "Позняки", "Осокорки", "Видубичі".

"Мережа точок для підзаряджання телефонів на станціях метро буде розширюватись. Інформацію про нові локації оперативно оприлюднюватиме метрополітен", - повідомили в КМДА.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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