Фінансові новини
- |
- 29.11.22
- |
- 18:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Влада Києва доручила злити воду із систем опалення у випадку аварійного відключення тепла
17:39 29.11.2022 |
Обслуговуючі компанії столиці мають бути готові вжити негайних заходів для збереження будинкових систем теплопостачання у випадку аварійного відключення теплопостачання в умовах зниження температури повітря.
Відповідну інструкцію оприлюднила Київська міська держадміністрація (КМДА).
"У зв'язку з суттєвим похолоданням у столиці, на випадок виникнення надзвичайної ситуації внаслідок ворожих атак, кожна обслуговуюча компанія повинна бути готова в негайному порядку вжити технічних заходів, аби не дозволити будинковій системі теплопостачання вийти з ладу чи заморозитись у випадку тимчасового аварійного відключення тепла", - наголошується у повідомленні.
Згідно із інструкцією, у такому випадку на період ремонтних робіт, необхідних для відновлення постачання тепла, відповідальні особи обслуговуючої компанії зобов'язані злити (здренувати) воду в опалювальних системах, за умови, коли температура опустилась до мінус 3 і нижче градусів за Цельсієм.
У ній наголошується, що у разі перебоїв зі зв'язком і неможливості узгодити дії з теплопостачальною компанією, рішення про злиття води в будинку приймає відповідальна особа обслуговуючої компанії самостійно та оперативно.
"Ця інформація як керівництво до дії стосується всіх обслуговуючих компаній, незалежно від форми їх власності чи форми управління будинком, в тому числі ОСББ, ЖБК. Ми проходимо цей опалювальний сезон в надзвичайно складних умовах і повинні бути готові реагувати на можливі виклики чітко й швидко, щоб не допустити поломок в системі. У додатку - покрокова інструкція для посадових осіб, які відповідальні за виконання технічних заходів у разі потреби", - повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Швеція анонсувала рекордний пакет допомоги для України
|Страх чи розрахунок? Чому Зеленський досі не заборонив УПЦ
|Рада Європи одноголосно ухвалила рішення прирівняти порушення санкцій проти Росії до злочинів ЄС
|Страшний суд: Як цивілізований світ наближає трибунал для росії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Влада Києва доручила злити воду із систем опалення у випадку аварійного відключення тепла
|Мапу з «Пунктами незламності» змінили: тепер відображатимуться 3 основні категорії
|ЄІБ допоможе Києву модернізувати метро і позбутися вагонів з Росії
|Кличко виключив імовірність повної евакуації киян зі столиці
|Українцям доведеться частково компенсувати вартість ліків за рахунок своїх коштів через зростання бюджетних витрат на їх закупівлю за ПМГ у 2023 році
|Кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту в Європі досягла 4,75 млн, у лідерах Польща, Німеччина та Чехія
Бізнес
|Український інтерфейс Xbox став загальнодоступним, але Microsoft поки не додала український регіон
|Toyota представила новий Prius
|Чи шкідливо заряджати телефон кілька разів на день: експерт дав відповідь
|Американська Nvidia офіційно пішла з Росії
|В Естонії затримали двох підозрюваних у криптошахрайстві на $575 млн
|Засновницю медичного стартапу Theranos Елізабет Голмс засудили до 11 років позбавлення волі
|Трамп відмовився повертатися до Twitter