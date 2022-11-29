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АНАЛІТИКА

Влада Києва доручила злити воду із систем опалення у випадку аварійного відключення тепла

17:39 29.11.2022 |

Україна

 

Обслуговуючі компанії столиці мають бути готові вжити негайних заходів для збереження будинкових систем теплопостачання у випадку аварійного відключення теплопостачання в умовах зниження температури повітря.

Відповідну інструкцію оприлюднила Київська міська держадміністрація (КМДА).

"У зв'язку з суттєвим похолоданням у столиці, на випадок виникнення надзвичайної ситуації внаслідок ворожих атак, кожна обслуговуюча компанія повинна бути готова в негайному порядку вжити технічних заходів, аби не дозволити будинковій системі теплопостачання вийти з ладу чи заморозитись у випадку тимчасового аварійного відключення тепла", - наголошується у повідомленні.

Згідно із інструкцією, у такому випадку на період ремонтних робіт, необхідних для відновлення постачання тепла, відповідальні особи обслуговуючої компанії зобов'язані злити (здренувати) воду в опалювальних системах, за умови, коли температура опустилась до мінус 3 і нижче градусів за Цельсієм.

У ній наголошується, що у разі перебоїв зі зв'язком і неможливості узгодити дії з теплопостачальною компанією, рішення про злиття води в будинку приймає відповідальна особа обслуговуючої компанії самостійно та оперативно.

"Ця інформація як керівництво до дії стосується всіх обслуговуючих компаній, незалежно від форми їх власності чи форми управління будинком, в тому числі ОСББ, ЖБК. Ми проходимо цей опалювальний сезон в надзвичайно складних умовах і повинні бути готові реагувати на можливі виклики чітко й швидко, щоб не допустити поломок в системі. У додатку - покрокова інструкція для посадових осіб, які відповідальні за виконання технічних заходів у разі потреби", - повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Влада Києва доручила злити воду із систем опалення у випадку аварійного відключення тепла

 
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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