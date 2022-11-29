Мапу з «Пунктами незламності» змінили: тепер відображатимуться 3 основні категорії

На оновленій онлайн-карті з "Пунктами незламності" тепер відображаються кілька категорій об'єктів, у тому числі й від бізнесу та з аптеками, магазинами, АЗС та банками, які продовжать роботу у разі відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенка.

Чиновник зазначив, що на інтерактивній карті з "Пунктами" відтепер відображатимуться три основні категорії:

* "Пункти Незламності" - це місця організовані обласною владою та ДСНС, які мають генератор (підзарядка гаджетів), тепло, інтернет, чай/каву, аптечку.

* "Пункти Незламності" відповідального бізнесу - тут є можливість безплатно підзарядити гаджети.

* Магазини, аптеки, АЗК та відділення банків, які працюватимуть при відключенні електроенергії - тут не надають послуги з підзарядки гаджетів.

Мапа доступна для перегляду за цим лінком: https://nezlamnist.gov.ua/