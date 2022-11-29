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Мапу з «Пунктами незламності» змінили: тепер відображатимуться 3 основні категорії
10:08 29.11.2022 |
На оновленій онлайн-карті з "Пунктами незламності" тепер відображаються кілька категорій об'єктів, у тому числі й від бізнесу та з аптеками, магазинами, АЗС та банками, які продовжать роботу у разі відключення електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенка.
Чиновник зазначив, що на інтерактивній карті з "Пунктами" відтепер відображатимуться три основні категорії:
* "Пункти Незламності" - це місця організовані обласною владою та ДСНС, які мають генератор (підзарядка гаджетів), тепло, інтернет, чай/каву, аптечку.
* "Пункти Незламності" відповідального бізнесу - тут є можливість безплатно підзарядити гаджети.
* Магазини, аптеки, АЗК та відділення банків, які працюватимуть при відключенні електроенергії - тут не надають послуги з підзарядки гаджетів.
Мапа доступна для перегляду за цим лінком: https://nezlamnist.gov.ua/
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